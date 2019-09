Sagsbehandler til gældsramt borger: Tag da et kviklån

Dybt chokeret.

Sådan lyder Anette Christensens reaktion, da hun for få dage siden modtog et brev fra Syddjurs Kommune, hvori hendes sagsbehandler opfordrer hende til at tage et kviklån på 15.000 kroner gennem firmaet Santander.

Gummerne var smækfyldt med betændelse, og jeg bed af folk, fordi det gjorde så ondt. Anette Christensen

Årsagen er, at 62-årige Anette Christensen oplevede så voldsomme tandsmerter og paradentose, at hun har fået lavet et prisoverslag på at få rykket tænderne ud og få lavet nye proteser.

- Gummerne var smækfyldt med betændelse, og jeg bed af folk, fordi det gjorde så ondt, fortæller Anette Christensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Anette Christensen (til venstre) får hjælp af sin veninde Astrid Eriksen (til højre) til at være i kontakt med Syddjurs Kommune, fordi hun ikke selv kan overskue det.

Flere tandlæger har vurderet, at Anettes Christensen situation er behandlingskrævende, og af den årsag har hun fået fjernet alle sine tænder med undtagelse af to i undermunden og to stumper i overmunden.

Det kan være svært at tale uden tænder. Derfor har hun allieret sig med sin veninde, Astrid Eriksen, der også hjælper Anette Christensen med kommunikationen med forvaltningen.

- Det er Astrid, der kører min sag, for jeg kan ikke selv. Jeg har hverken fysisk eller psykisk overskud, siger Anette Christensen.

Det væltede mig fuldstændig, da der lå en mail fra Anettes sagsbehandler, hvor hun foreslår, at vi skal tage et kviklån ved Santander. Astrid Eriken, Anettes veninde

Det var også Astrid Eriksen, der fik overtalt Anette Christensen til at tage til tandlæge.

Det efterfølgende prisoverslag fra tandlægen lyder på godt 31.000 kroner. Heraf dækker Syddjurs Kommune 65 procent af regningen, fordi Anette Christensen er kontanthjælpsmodtager. De sidste 35 procent - 10.500 kroner - skal hun selv betale.

Lov om aktiv socialpolitik, §82 Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. Kilde: Retsinformation.dk

Men med i omegnen af 5.000 kroner til sig selv om måneden kan hun ikke betale regningen.

- Sagsbehandleren mener, at Anette Christensen godt kan afbetale 2.500 kroner om måneden til et kviklån. Så har hun 2.500 kroner tilbage om måneden, fortæller Astrid Eriken, og Anette uddyber:

- Så har jeg slet ikke noget tilbage at leve for.

Skærmbilledet her viser, at sagsbehandleren via e-boks har vedhæftet et budget for Anette Christensen samt et ansøgningsskema til et lån hos Santander.

I en mailkorrespondance på e-boks har sagsbehandleren nemlig vedhæftet et rådighedsbudget sammen med et ansøgningsskema til et kviklån på 15.000 kroner.

- Det væltede mig fuldstændig, da der lå en mail fra Anettes sagsbehandler, hvor hun foreslår, at vi skal tage et kviklån ved Santander, siger Astrid Eriksen.

- Jamen at det så kommer fra kommunen, at jeg skal tage et kviklån for at betale nye tænder, fortsætter Anette Christensen og ryster på hovedet.

Heller ikke i banken er det muligt for hende at låne til tandlægeregningen:

- Der har jeg gæld i forvejen, så nej. Jeg har ikke nogen mulighed for at skaffe dem nogen steder.

En gæld, der i runde tal løber op i 90.000 kroner, fortæller hun.

Hurtige lån kan give dårlig livskvalitet

Lånet hos Santander bryster sig af en lav variabel rente fra 9,95 procent, men ser man nærmere på tallene, løber de årlige omkostninger i procent op i meget mere.

Et tjek på Santanders hjemmeside lørdag eftermiddag viser, at de årlige omkostninger kan ende på 87,03 procent, hvilket betyder, at med et lån på 15.000 kroner skal Anette Christensen samlet betale mere end 28.000 kroner tilbage.

Detaljerne for et lån på 15.000 kroner med en løbetid på et år hos Santander viser, at de samlede årlige omkostninger kan løbe op i 87,03 procent. Foto: Skærmbillede, www.santander.dk

Anette Christensen har ikke taget kviklånet, for hun kender godt farene ved det.

- Jeg er stor modstander af det, og jeg har frarådet begge mine drenge at gøre det. Men så bliver man opfordret af kommunen til at gøre det, så tænker man 'hvad er nu det for noget?'.

Hos Trygfonden, der i samarbejde med blandt andre Forbrugerrådeet Tænk har lavet en rapport om kviklåntageres livskvalitet, understreger man, at de dyre og hurtige lån kan få yderligere konsekvenser for låntagerne.

- De hurtige lån frister til overgældsætning. Og det er meget bekymrende, fordi overgældsætning går hånd i hånd med alvorlige problemer som dårligt helbred, psykisk sygdom og social marginalisering, siger direktør i Trygfonden, Gurli Martinussen.

Politiker har aldrig hørt lignende

Hos Syddjurs Kommune mener formanden for Socialudvalget ikke, at opfodringer til kviklån til deres klienter er en procedure, der normalt foregår.

- Jeg er da rystet, hvis det her har noget på sig. Det er første gang, jeg nogensinde hører om det her, siger Jan Fischer (Soc. Dem.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder også, at han sammen med kolleger skal have kigget mere på sagen, før han kan komme nærmere en afklaring på, hvad der skal ske.

- Jeg beder om, at vi får undersøgt til bunds, hvad der er op og ned i den her sag, og om det har noget på sig, at man virkelig beder borgere om at optage privatlån eller kviklån, siger han.