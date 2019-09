Politikere efter opfordring om kviklån til gældsramt: Der skal være et loft

- Det er et fuldstændig tåbeligt råd at give til en borger, som allerede er nede og bide i græsset.

Sådan lyder det fra Kathrine Olldag, som er medlem af Sociaudvalget, efter TV2 ØSTJYLLAND i går kunne fortælle om en sagsbehandler i Syddjurs Kommune, der har opfordret en borger til at tage et kviklån til trods for massiv gæld og lav indkomst.

Kviklån er en hurtig, men ikke helt smertefri måde at låne penge på. Det var Anette Christensen opmærksom på, da hendes sagsbehandler opfordrede hende til at tage et kviklån på 15.000 kroner gennem firmaet Santander.

Det er yderst kritisabelt, at en kommune tilbyder det. Det er uacceptabelt. Det er ikke noget, en kommune skal opfordre til. Torsten Gejl, Alternativet

Årsagen er, at 62-årige Anette Christensen oplevede så voldsomme tandsmerter og paradentose, at hun har fået lavet et prisoverslag på at få rykket tænderne ud og få lavet nye proteser.

Tandlægens prisoverslag lyder på godt 31.000 kroner. Heraf dækker Syddjurs Kommune 65 procent af regningen, fordi Anette Christensen er kontanthjælpsmodtager. De sidste 35 procent - 10.500 kroner - skal hun selv betale. På en mail i e-boks opfordrede sagsbehandleren derfor Annette til at tage et kviklån.

Detaljerne for et lån på 15.000 kroner med en løbetid på et år hos Santander viser, at de samlede årlige omkostninger kan løbe op i 87,03 procent. Foto: Skærmbillede, www.santander.dk

Og det får nu politikerne til at melde ind med mulige tiltag mod de hurtige lån med dårlige lånebetingelser.

- Det er yderst kritisabelt, at en kommune tilbyder det. Det er uacceptabelt. Det er ikke noget, en kommune skal opfordre til. Der skal været et loft over ÅOP (årlige omkostninger i procent). Men før man skal lovgive, skal vi lige finde ud af, om det er en enlig svale, siger Torsten Gejl fra Alternativet, til TV2 ØSTJYLLAND.

Lov om aktiv socialpolitik, §82 Kommunen kan yde hjælp til udgifter til sygebehandling, medicin, tandbehandling eller lignende, der ikke kan dækkes efter anden lovgivning, hvis ansøgeren ikke har økonomisk mulighed for at betale udgifterne. Der kan kun ydes hjælp, hvis behandlingen er nødvendig og helbredsmæssigt velbegrundet. Stk. 4. For personer, som er 25 år eller derover, ydes tilskud til dækning af 65 pct. af modtagerens egne udgifter til tandpleje, som årligt overstiger en egenbetaling på 600 kr. Kilde: Retsinformation.dk

Kathrine Olldag, som er medlem af Sociaudvalget siger, at hun ikke ved, om hun skal grine eller græde.

- Det siger jo både noget om Syddjurs Kommunes faglige niveau på det område. Det siger måske også noget om manglende tid i administrationen. Så er det jo ikke desto mindre et fuldstændig tåbeligt råd til en borger, som allerede er nede og bide i græsset, siger Kathrine Olldag (Rad. V.).

Et tjek på Santanders hjemmeside lørdag eftermiddag viser, at de årlige omkostninger kan ende på 87,03 procent, hvilket betyder, at med et lån på 15.000 kroner skal Anette Christensen samlet betale mere end 28.000 kroner tilbage.

Skærmbilledet her viser, at sagsbehandleren via e-boks har vedhæftet et budget for Anette Christesen samt et ansøgningsskema til et lån hos Santander.

Anette Christensen har ikke taget kviklånet, for hun kender godt farene ved det.

- Jeg er stor modstander af det, og jeg har frarådet begge mine drenge at gøre det. Men så bliver man opfordret af kommunen til at gøre det, så tænker man 'hvad er nu det for noget?', sagde Anette Christensen tidligere.

Politikere vil have begrænsninger

- Der skal simpelthen sættes begrænsninger på kviklån, så de ikke er så dyre. Man skal begrænse de årlige omkostninger til, at de maksimalt må være 15 procent, man skal begrænse markedsmekanismer, så man ikke målretter det lige præcis de borgere, som har allerfærrest penge i forvejen, siger Kirsten Normann Andersen (SF).

Hun tilføjer, at det også inkluderer, at sagsbehandleren ikke henviser til et kviklån.

- Jeg anerkender, at der er brug for penge i den pågældende situation, så må vi have set på, om kommunerne kan få mulighed for at låne de penge ud, siger Kirsten Normann Andersen.

Også Karina Adsbøl (DF), der er næstformand i Social- og Indenrigsudvalget mener, det virker uhensigtsmæssigt.

- Hvis man ikke skal forbyde det helt, skal der være nogle klare retningslinjer for, hvordan en kommune kan agere, siger Karina Adsbøl.

Udvalgsformand: Der er intet gjort forkert

Spørger man derimod den ansvarlige politiker i Syddjurs Kommune, så har piben en helt anden lys. Gunnar Sørensen, som er formand for Udvalget for erhverv og beskæftigelse, Han mener, at sagsbehandleren har handlet efter bogen.

Altså jeg ville jo heller aldrig selv benytte mig af den slags lån. Men det er kommunen uvedkommende, hvor borgerne henter sine penge henne. Gunnar Sørensen, Formand for Beskæftigelsesudvalget

- Vi har jo vejledt borgeren, som vi skal, og borgeren kan så træffe den afgørelse, man så vil efterfølgende og kan vende tilbage til kommunen og sige, at der ikke er noget, der kan lade sig gøre her, siger Gunnar Sørensen (V), som er formand for Udvalget for erhverv og beskæftigelse i Syddjurs Kommune.

Alligevel kan kan dog godt se problemerne ved kviklån af den type, Anette Christensen er blevet anbefalet:

- Altså jeg ville jo heller aldrig selv benytte mig af den slags lån. Men det er det, vi ser, at rigtig mange mennesker gør, og det er kommunen uvedkommende, hvor borgeren henter sine penge henne, siger han.

Mette Thiesen fra Nye Borgerlige er dog uenig med udvalgsformanden. Hun mener, at kviklån ikke skal forbydes, men som mange af de andre politikere mener hun, at der skal være et loft.

- Man skal ikke forbyde kviklån, men man bør kigge på et loft over et ÅOP, så vi ikke ser en gentagelse, siger Mette Thiesen.

Der skal simpelthen sættes begrænsninger på kviklån, så de ikke er så dyre. Kirsten Normann Andersen (SF)

Har aldrig hørt lignende

Hos Syddjurs Kommune mener formanden for Socialudvalget ikke, at opfodringer til kviklån til deres klienter er en procedure, der normalt foregår.

- Jeg er da rystet, hvis det her har noget på sig. Det er første gang, jeg nogensinde hører om det her, siger Jan Fischer (Soc. Dem.) til TV2 ØSTJYLLAND.

Det betyder også, at han sammen med kolleger skal have kigget mere på sagen, før han kan komme nærmere en afklaring på, hvad der skal ske.

- Jeg beder om, at vi får undersøgt til bunds, hvad der er op og ned i den her sag, og om det har noget på sig, at man virkelig beder borgere om at optage privatlån eller kviklån, siger han.