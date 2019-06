På med regnjakken - byger over NorthSide

Gummistøvler, regnjakke- og bukser kan godt blive en nødvendighed for lørdagens festivalgæster på NorthSide. Lørdag middag kom en kraftig byge ind over festivalpladsen, og ifølge Frank Nielsen, der er vagtchef hos DMI, kan der dukke flere byger op i løbet af dagen.

Der er lige poppet en byge op, men de bevæger sig hurtigt, så de varer ikke så længe. Frank Nielsen, vagtchef, DMI

- Der er lige poppet en byge op, men de bevæger sig hurtigt, så de varer ikke så længe. Vi har et pinselavtryk centralt over nordsøen. Det sender skyer og byer ind over det jyske, så der vil kunne komme byger lokalt med torden resten af dagen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Han fortsætter:

- Det varer også ved i aften, men der kommer gravist mindre vind. Omkring 16-17 grader resten af dagen, siger Frank Nielsen.

NorthSide er beredt

Det meste af årets udgave af festivalen har holdt tørt, og dagens regnvejr har intet på 2017-udgaven, som nærmest druknede i regn.

På baggrund af erfaringerne fra 2017 er NorthSide derfor også godt beredt i år, så folk burde nemt kunne færdes på festivalpladsen på trods af et par regnbyger.

- Belært af det meget voldsomme vejr i 2017, ændrede vi vores beredskabsplan året efter i forhold til regnvejr, og vi har allerede lagt flis ud, inden folk kommer´, og inden det begynder at regne, har John Fogde, talsmand for NorthSide, tidligere fortalt til TV2 ØSTJYLLAND.