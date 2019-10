Økonomi blokerer for hjælp til diabetespatienter

Det vil være langt det bedste for alle Diabetes 1-Patienter, hvis de kunne slippe for at stikke sig selv i fingrene mange gange dagligt.

Det mener både eksperter og politikere. Men fordi den alternative metode, flash glukose-måleren, er dyrere, må de østjyske patienter blive i stikkehelvedet på ubestemt tid.

Tina Kvistad Gerkens fingerspidser er brune og følelsesløse. Hver dag stikker hun sig 12 gange i fingrene – noget hun kunne slippe udenom med en Flash Glukose-måler, der måler sukkerkoncentrationen i underhudens vævsvæske, uden at hun ville skulle stikke sig flere gange dagligt.

Vidste du At type 1-diabetes ikke kan forebygges eller helbredes. Type 2-diabetes kan udløses af overvægt, fysisk inaktivitet eller nogle former for medicin, hvorfor den i en vis grad kan forebygges.

- Det gør mig vred, for jeg synes jo, at os der har en livsvarig og livstruende sygdom ikke kan få hjælp til at få det bedre, siger Tina Kvistad Gerkens til TV2 ØSTJYLLAND.

Tina Kvistad Gerkens stikker sig 12 gange i fingrene om dagen. Det gør hende vred, at det skal være et spørgsmål om økonomi, når det handler om, hvorvidt hun får den bedste behandling på markedet.

Vil koste mellem 78 og 130 millioner kroner

De seneste dage har TV2 ØSTJYLLAND kunne fortælle om patienter, der ligesom Tina Kvistad Gerkens, er trætte af, at de ikke kan få den nyeste teknologi på området, men i stedet er nødsaget til at stikke sig.

Selvom flash glukosemåleren findes og kunne gøre dem fri for de mange daglige stik.

En arbejdsgruppe med eksperter og overlæger har ellers anbefalet til Danske Regioner, at alle voksne patienter med type 1-diabetes burde have tilbuddet om en flash glukosemåler.

Problemet er bare, at det vil koste mellem 78 og 130 millioner kroner på landsplan, viser dokumenter, som TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i. Og det mener regionerne er for dyrt.

- Jeg er træt af, at jeg ikke må få den, og det gør mig en smule vred, at de bruger økonomien som undskyldning, siger Tina Kvistad Gerkens til TV2 ØSTJYLLAND.

VIDEO: Nadja Maria Andersen fik tildelt en flash glukosemåler og slap for at stikke sig i fingeren op til 12 gange dagligt. Nu er måleren blevet taget fra hende, og det gør det sværere at være både mor og sygeplejerske.

Ville give bedre livskvalitet

Troels Krarup Hansen, der er formand for Dansk Endokrinologisk Selskab, var en del af arbejdsgruppen, der anbefalede flash glukosemåleren:

- På baggrund af den viden der er på nuværende tidspunkt, så anbefaler gruppen entydigt at alle personer med type 1-diabetes i Danmark bør tilbydes den nye sensorteknologi. Og det gør gruppen på baggrund af data, der viser, at det fremmer livskvaliteten, og at det giver en bedre blodsukkerregulering, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Men Danske Regioner bad ham og de øvrige eksperter om også at lave en alternativ anbefaling, der tog hensyn til regionernes økonomi.

Og i sidste ende var det den billigste løsning der blev valgt. Det betyder, at kun de dårligst regulerede patienter får tilbuddet om en flash glukosemåler.

Vidste du At symptomerne for diabetes kan være tørst, hyppig vandladning eller kløe og træthed. Ved type 1-diabetes viser det sig hurtigt og voldsomt, hvorimod ved type 2-diabetes kommer det gradvist snigende.

- Jeg er glad for, at vi kan tilbyde dem, der er dårligst reguleret, den her nye mulighed, fordi det klart vil betyde, at de får mindre risiko for at få følgesygdomme, og jeg ville ønske, at vi kunne brede det ud til nogle flere, siger Hanne Roed, næstformand i Region Midtjylland (Rad. V.).

Blodsukkerapparat Et blodsukkerapparat måler sukkerniveauet direkte i blodet. Det fungerer ved, at man sætter en engangs-tekststrimmel i apparatet, hvorefter man fører en dråbe ind i strimlen. Bloddråben kan komme fra et stik i fingerspidsen eller øreflippen. Resultatet er relativt præcist, og resultatet kommer efter få sekunder.

Minister sparker bolden tilbage til regionen

Torsdag kunne TV2 Østjylland fortælle, at et flertal af sundhedsordførerne på Christiansborg ellers er positive overfor idéen om at tilbyde måleren til alle voksne patienter med type 1-diabetes.

Det fik tårerne til at strømme til Tina Kvistad Gerkens øjne. Det ville nemlig have kæmpe stor betydning for hende:

- Jeg bliver faktisk lidt rørt over, at de forhåbentligt vil komme os lidt til gode og hjælpe os med at få de her målere på vores arme, så vi bedre kan måle vores blodsukker, siger hun.

Glukosemåler En Abbott Freestyle libre glukosemåler måler sukkerkoncentrationen i underhudens vævsvæske. Den består af en lille sensor med en lille måle-nål og et måleapparat på størrelse med en mobiltelefon. Sensoren bliver prikket fast på patientens overarm med måle-nålen, og selve sensoren sættes fast med plaster. Derefter fører man måleapparatet hen over sensoren i huden, hvorefter glukoseværdierne bliver vist på apparatets skærm, samt udviklingen over de seneste 8 timer. Senderen udskiftes hver anden uge og behøver ikke kalibrering.

Men Sundhedsministeren sparker bolden tilbage til regionerne. I en mail til TV2 Østjylland skriver han:

- Hvis Det Nationale Diabetesnetværk – modsat tidligere – når frem til, at det eneste fagligt forsvarlige er at give alle voksne en måler, forventer jeg også, at regionerne prioriterer midler til det inden for den ramme, vi har aftalt med økonomiaftalerne.

VIDEO: Smertefulde stik i fingrene er hverdagen for mange diabetikere - på trods af, at der findes moderne udstyr, som kan måle blodværdier uden at stikke. Kommunerne vil ikke betale. Men nu vil flere politikere arbejde for, at alle kan få udstyret.

Det skal ikke være et spørgsmål om økonomi

Region Midtjylland har i budgetaftalen for 2020 afsat 10,5 millioner kroner til at bevilge apparatet til de dårligst regulerede. Men resten af diabetes 1-patienterne skal ikke regne med hjælp fra regionen endnu.

- Det er et spørgsmål om, at der også er en prioritering af andre vigtige emner. I regionen sidder vi også med folk, der måske er ved at dø, og så kan man jo sige, at folk der allerede er velbehandlede i den behandling, de får nu – skal de døende så stå over?, siger Hanne Roed, næstformand i Region Midtjylland (Rad. V.).

Vidste du At cirka 10 %, der udvikler diabetes, får type 1-diabetes, mens hele 80% får type 2-diabetes.

Men det har Tina Kvistad Gerkens ikke megen forståelse for.

- Jeg mener ikke, det er fair, at det handler om prioritering af penge. Hvis jeg skal indlægges, så må det være endnu dyrere, og derfor mener jeg ikke, at økonomien skal spille ind. Jeg mener, at os der gerne vil have en, skal have den, siger hun.

I Danmark har omkring 25.000 voksne Type 1-Diabetes, men kun 12 procent af dem har fået bevilget den nye teknologi af deres respektive region.