Ny vej skal forbinde Aarhus bedre med motorvej og opland

Den har været længe undervejs, men nu er Aarhus Kommune et stort skridt nærmere.

Onsdag aften vedtog byrådet i Aarhus Kommune en projektplan for Bering-Beder Vejen i det sydlige Aarhus.

I 2020 bliver første spadestik taget til den nye 12 kilometer lange vej i det sydlige Aarhus, og i 2023 skulle den gerne være endelig færdig.

Vejen skal forbinde Aarhus med E45 og resten af kommunen.

Vejen mellem Beder og Bering forbinder Oddervejen med Østjyske Motorvej og skal være med til at danne en tredje ring om Aarhus. Foto: Aarhus Kommune

- Jeg vil gerne takke for den store samarbejdsvilje, vi har mødt. Indgreb i den private ejendomsret er et af de mest brutale værktøjer, vi som forvaltning kan gøre brug af, men det har været nødvendigt for at kunne bygge vejen. Det har vi mødt stor forståelse for, og det er på grund af den store velvilje heldigvis lykkes at finde løsninger, som langt de fleste er tilfredse med, skriver Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, i en pressemeddelelse.

Som en del af projektplanen bliver der tilføjet en 50 meter bred faunapassage til kronhjorte, og fællesrådene har været med til at tilpasse de stisystemer, som løber i forlængelse af vejen.

Man kan se en 3D-udgave af den kommende vej på hjemmesiden her.