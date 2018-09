Ny AGF-keeper om dansk spillestil: Det er utroligt

Da den populære AGF-målmand Aleksandar Jovanovic i sidste uge blev solgt til spanske SD Huesca, så var vejen banet for Oscar Whalley, der omgående blev sendt i aktion i søndagens kamp mod Vendsyssel.

Spanieren, der kom til klubben i juni, måtte indkassere et mål i kampen - et selvmål han ikke havde nogen chance for at forhindre - men han snuppede samtidig et straffespark fra gæsterne, og vandt i samme ombæring øjeblikkeligt hjerterne hos de fremmødte aarhusianere.

I går vogtede han målet i AGF's pokalsejr over Sydvest, og efter blot to kampe i dansk fodbold, har han allerede spottet, hvor han skal forbedre sig.

- Jeg skal blive bedre på indlæggene og på de høje bolde. For her blokerer de dig, så du ikke kan komme op.

Oscar Whalley i aktion i onsdagens pokalkamp mod Sydvest i Tønder. Foto: AGF / Ole Nielsen

Stor forskel på Spanien og Danmark

Oscar Whalley har i hjemlandet tørnet ud for Real Zaragoza, Jovanovic' nye klub SD Huesca samt Sporting Gijón. Og der er altså stor forskel på at stå mellem stængerne i Segunda División og i Superligaen.

- I Spanien må du ikke røre målmanden i det lille målfelt. Her (i Danmark, red.) synes jeg, det er utroligt. De blokerer dig, og du kan ikke bevæge dig. Men hvis forsvarsspilleren laver ét lille skub, så er der straffespark.

- Ja, det er hårdt. I et tilfælde i kampen tror jeg, at jeg kan gå op. Så vil jeg tage et skridt, og så mærker jeg et "boom". Så tænker jeg "come on, der er frispark." Men der er ikke frispark. Jeg må bare arbejde på det sammen med Pold (Nikolai, målmandstræner, red.), men det er fint.

Var afslappet i Spanien

Men at livet som målmand er en tand hårdere i Danmark end i Spanien er blot med til at udvikle den 24-årige spanier.

- Jeg tror, det bliver godt for mig. For i Spanien var jeg en virkelig... Ikke doven, men afslappet målmand, fordi det ikke var så fysisk. Og i de her to kampe, i ligaen og i pokalen i går, der var jeg 100 pct. fokuseret og meget aktiv og eksplosiv, forklarer Oscar Whalley, der samtidig takker Aleksandar Jovanovic for at have hjulpet ham med denne del af spillet.

Ryan Mmaee takker de medrejsende AGF-fans efter debuten mod Sydvest i pokalturneringen. Foto: AGF / Ole Nielsen

Ny angriber også på plads

I onsdagens pokalkamp mod Sydvest fik den nye lejesvend, Ryan Mmaee, sin debut efter 66 minutter.

- Min form er god. Jeg har ikke spillet så mange kampe de seneste uger, men jeg arbejder på det, og jeg tror, jeg er på 100 pct. så hurtigt som muligt, fortæller den 20-årige belgier.

Se interviewet med Ryan Mmaee herunder: