Minister: Vi var enige i regeringen

Det store spørgsmål i sagen er, hvem der har ansvaret for ordren om at aflive alle mink, hvilket siden har vist sig at være ulovligt.

Det har hele regeringen altså ifølge fødevareministeren. Tirsdag holdt statsminister Mette Frederiksen (S) sin fagminister ud i strakt arm ved at sige, at han havde ansvaret for at oplyse offentligheden om, at det viste sig at være en ulovlig ordre.

Det er den, fordi den også omfattede raske mink og minkfarme længere væk end knap otte kilometer fra en smittet farm.

- Hvem har truffet beslutningen, det har selvfølgelig regeringen i en fælles regeringsbeslutning. Der er i Folketinget et politisk flertal for at aflive alle mink på grund af de vurderinger, der er kommet fra sundhedsmyndighederne, siger Mogens Jensen.