Millioner på vej til udbygning af populær svømmehal

I mange år har de lokale vandhunde i Aarhus-forstaden Lystrup arbejdet for en opgradering af den lokale svømmehal. Nu hjælpes projektet godt på vej af en stor milliondonation.

Lokale og Anlægsfonden har nemlig besluttet at støtte planerne om et moderne vandaktivitetshus i Lystrup med 6,5 mio. kroner.

- Projektet matcher vores indsats for at modernisere eksisterende danske svømmeanlæg og vores forsøg på at udvikle nye og attraktive aktiviteter i vandmiljøet, siger udviklingskonsulent hos Lokale og Anlægsfonden, Jakob Færch, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- De design- og driftsmæssige muligheder bliver udfordret i det her projekt, og det er et spændende bud på at skabe markant nye vandaktivitetstilbud i de danske svømme- og vandsportsforeninger både i og på kanten af basinnet.

Det er for os en blåstempling af Lystrup Svømnings forenings- og udviklingskultur, hvor vi værdsætter kontinuerligt at udvikle svømme- og aktivitetstilbud til børn såvel som voksne. Camilla Jørgensen, formand Lystrup Svømning

Lystrup Svømning har gennem længere tid været presset på kapaciteten og har ikke kunnet optage så mange medlemmer som ønsket.

Mere end 4500 medlemmer

Der er nemlig i forvejen hele 115 ugentlige hold og mere end 4500 medlemmer af foreningen, og dermed er man en af Danmarks største svømmeklubber.

- Jeg er både overvældet og beæret over, at Lokale og Anlægsfonden imødekommer og støtter 'Lystrup Vandaktivitetshus'. Det er for os en blåstempling af Lystrup Svømnings forenings- og udviklingskultur, hvor vi værdsætter kontinuerligt at udvikle svømme- og aktivitetstilbud til børn såvel som voksne, siger en stolt formand for Lystrup Svømning, Camilla Jørgensen.

Projektet i Lystrup består af en tilbygning af stueetagen på over 1000 kvadratmeter, en ny førstesal og nye udearealer.

Den samlede udgift til 'Lystrup Vandaktivitetshus' løber op i 33,6 mio. kroner. Foreningen bag hallen smider selv 4,5 mio. kr., Aarhus Kommune bidrager med 2,7 mio. kr., og de resterende 15 mio. kr. er hentet gennem fonde og øvrige bidrag fra virksomheder og private.

Sådan ser Lystrup Svømmehal ud udefra. Snart bliver ankomstområdet udvidet og forskønnet. Illustration: Lokale og Anlægsfonden