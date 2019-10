Krisemøde hos letbanen: Sådan vil de bekæmpe frostproblemer

Er du én af dem, der er gået forgæves til Letbanen de sidste to dage, og har måtte finde en anden måde at transportere dig fra a til b på?

Så frygt ej for i morgen. Her bliver tredje gang måske lykkens gang for Aarhus Letbane. De har i hvert fald brugt det meste af dagen på at finde frem til en løsning, hvorpå de undgår driftsforstyrrelser på grund af frost.

- Jeg er meget ærgerlig over, at vi trods nattens indsats med iskørsel og manuel påsprøjtning af glykol ved Ryomgård fortsat har problemer med is på køreledningerne, og det er derfor, jeg har indkaldt krisestaben, så vi har en løsning for passagererne fra i morgen, siger letbanens direktør Michael Borre.

Letbanen har blandt andet indsat ekstra personale i deres kontrolcenter, som kan få driften hurtigere i gang igen, hvis det nu skulle gå galt.

Som direktør for Aarhus Letbane befinder Michael Borre sig ofte på øretævernes holdeplads.

Indsættelse af busser

De seneste to morgener har Aarhus Letbane måtte indstille al kørsel på to strækninger, mens de haf haft forsinkelser på andre på grund af is på køreledningerne.

For at undgå problemet her til morgen kørte letbanen såkaldt iskørsel i nat. Iskørsel betyder, at letbanen lader en vogn køre på uden passagerer i løbet af natten for at forhindre frost på køreledningerne, men det var altså ikke nok og kunne ikke forhindre aflysninger her til morgen. Først klokken 11:00 kørte driften igen normalt.

På trods af at iskørslen ikke virkede optimalt har Aarhus Letbane fået Keolis til at køre iskørsel natten til torsdag og natten til fredag mellem Aarhus H og Grenaa og mellem Aarhus H og Odder.

Midttrafik er også i gang med at planlægge indsættelse af busser, der kan tage over, hvis morgentrafikken ikke kan køre.

Hjælpen kommer til januar

Det kan måske undre, at Aarhus Letbane ikke er klar til at håndtere is på køreledninger på denne tid af året. Det har selskabets direktør, Michael Borre, et svar på.

- Når det bliver koldt, kører vi nogle gange iskørsler om natten. Det betyder, at vi ligger og kører for at fjerne isen fra køreledningerne. Men selvom vi kører om natten, er vi ikke overbeviste, om det hjælper på køreledningerne, siger han til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Vi har købt noget materiel, der skal fjerne isen, men det kommer først hjem til januar.

Adspurgt om, hvorfor det vigtige materiale først kommer hjem til januar, hvor det må antages, at der ved flere lejligheder har været is på køreledningerne, lyder svaret:

- Der er lang leveringstid på den slags.

Med mindre der ligger tre meter sne, burde vi kunne køre fuldstændig uproblematisk.

Michael Borre, direktør for Aarhus Letbane - oktober 2018

Aarhus Letbane valgte i sin tid løsningen med køreledninger fremfor en mulig løsning uden strømmaster- og ledninger, fordi ledelsen mente, at løsningen med køreledninger var den mest sikre løsning i forhold til frost og sne.

Frost drillede sidste vinter

Den 29. oktober 2018 fortalte Michael Borre til TV2 ØSTJYLLAND, at sne og frost ikke burde være et problem for letbanetogene.

- Med mindre der ligger tre meter sne, burde vi kunne køre fuldstændig uproblematisk, sagde direktøren for Aarhus Letbane dengang.

Der var dog også i vinteren 2018/2019 flere episoder, hvor frost drillede Aarhus Letbane - og ikke mindst selskabets passagerer.

Mange problemer

I en lang række af aflysninger og forsinkelser var en overrevet køreledning mellem Aarhus H og Dokk1 i starten af oktober senest skyld i store problemer for Letbanen i Aarhus.

I oktober har der desuden været problemer med bommene ved letbaneoverkørslen i Mørke. Her var bommene den 19. oktober nede i op mod en time på grund af driftsforstyrrelser.

Det fik utålmodige bilister til at krydse overskæringen, selvom bommene var nede.