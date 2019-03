Julie er ordblind og får hovedpine af lektier: - Det hjælper at tegne

Normalt er det computere og tablets, der pryder klasseværelserne, når eleverne skal løse opgaver i skolen, men de teknologiske arbejdsredskaber er i denne uge skiftet ud med de analoge.

Når man er ordblind, så bliver man meget stresset over lektier og sådan noget, og man bliver meget tung i hovedet og får hovedpine, og så er det bare dejligt at sidde og tegne. Julie Witzansky, 7.A

Papir og blyanter er nemlig fundet frem i 7.A på Højvangsskolen i Horsens, fordi de er til tegnefestival på Horsens Kunstmuseum.

- Vi skal lave sådan noget wazzle dazzle. Det er sådan nogle mønstre, man skal lave, fortæller 7.-klasses eleven Julie Witzansky til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Hjælp til ordblinde virker

Men det handler ikke bare om mønstre og farver, for når man bøvler med bogstaver, ord og grammatik, kan det nogle gange være rart bare at få lov til at være kreativ. Og netop Julie Witzansky har det svært med bogstaver, fordi hun er ordblind.

- Når man skal skrive i dansk, så er der mere, man kan lave fejl. Det kan man selvfølgelig også, når man laver kunst, men hvis man bare sidder alene, uden der er nogen, der har forventninger til én, så er det også bare dejligt, siger hun.

Mønstre og farver hjælper Julie Witzansky med at få ro i hovedet, når ord og tal bliver for overvældende.

Hun kan også rent fysisk mærke, hvordan det gør en forskel, når hun tegner frem for at koncentrere sig om bogstaver og tal.

- Når man er ordblind, så bliver man meget stresset over lektier og sådan noget, og man bliver meget tung i hovedet og får hovedpine, og så er det bare dejligt at sidde og tegne, siger hun.

Derfor giver det hende ro i hovedet, når hu får lov til at tegne.

- Så får man alle tankerne væk fra skolen og de svære ting. Og her kan man mere udfolde sig, siger hun.

Læs også Fra vellønnet bankmand til håndværker i løvens hule

Det kreative sprog skal dyrkes

Ifølge arrangørerne bag tegnefestivalen giver det derfor god mening at sætte fokus på, at mindre boglige børn kan have det svært i skolen.

Hvis vi sidder her med nogle klasser, og de tegner, så vil det også ofte være sådan at dem, der ikke er så bogligt stærke, de vil måske i løbet af deres liv have øvet de her ting, fordi det er deres sprog Jannik Broz, Horsens Kunstmuseum

- Tegningen kan udtrykke noget, vi ikke kan med ord. Derfor skal vi tegne, siger leder af Horsens Kunstmuseum, Jannik Broz, til TV2 ØSTJYLLAND.

Han mener, der er ærgerligt, at de kreative fag i folkeskolen ofte må vige for de mere boglige fag, for det kreative sprog, som han kalder det, er mindst lige så vigtigt.

- Hvis vi sidder her med nogle klasser, og de tegner, så vil det også ofte være sådan at dem, der ikke er så bogligt stærke, de vil måske i løbet af deres liv have øvet de her ting, fordi det er deres sprog, siger han.

Læs også Blachman om ordblindhed: - Det er en kæmpe gave

Og netop det kreative sprog er ifølge ham også vigtigt at lære, fordi det kan bruges hele livet.

- Det er et sprog, der kan bruges ufatteligt mange steder. Det kan bruges i computerindustrien, der ska lalves computerspil. Det kan bruges, hvis man skal være ingeniør, hvis man skal være arkitekt, og en helt masse andre steder, siger Jannik Broz.

Der er 12. gang, Horsens Tegnefestival løber af stablen, og den fortsætter med at vække elevernes kreativitet resten af ugen.

Her er én af de færdige tegninger, eleverne lærte at lave til tegnefestival.