Emmanuel fra Congo hjulpet i arbejde: - De reddede mit liv

Der er plads til alle på ældrecentret Kollektivhuset i Randers.

Der er både ansat kriminelle, der er idømt samfundstjeneste, folk på integrationsydelse, og andre, der er fysisk eller psykisk udfordret på ældrecentret.

De reddede mit liv, hvis man kan sige det. Jeg var tæt på at have det dårligt, men så ringede Helle. Emmanuel Monsale, rengøringsafløser, ældrecentret Kollektivhuset, Randers

En af dem, som arbejder på stedet, er Emmanuel Monsale. Han er i dag rengøringsafløser på plejecentret.

Han kom til Danmark fra Congo for ni år siden. De traumatiserende oplevelser fra hjemlandet har givet ham psykiske udfordringer, der gør, at han ikke kan tage et almindeligt job.

- De reddede mit liv, hvis man kan sige det. Jeg var tæt på at have det dårligt, men så ringede Helle, siger en jublende glad Emmanuel Monsale.

Hele formålet med at have de mange forskellige typer ansat er ifølge centerleder Helle Dreisig at ruste dem til arbejdsmarkedet.

- Jeg vil gerne bidrage til, at vi også giver rum for nogen, der ikke har samme vilkår som du og jeg, siger centerleder Helle Dreisig.

Emmanuel Monsale er enormt glad for sit arbejdet på ældrecentret i Randers.

Selvom 45 årige Emmanuel Monsale ikke kan arbejde i et almindeligt job, så kan han stadig en masse.

- Vi får noget ud af menneskene. De løfter en værdifuld opgave. De gør en forskel, siger centerleder Helle Dreisig og fortsætter:

- Vi stiller vores arbejdsplads til rådighed for folk, der er tilknyttet jobcentret. Men som ikke har mulighed for at søge og få et ordinært job, men som har en arbejdskraft i sig.

Får drømme til at spire

Emmanuel Monsale er glad for jobbet på centret. Han vil gerne nå endnu længere i livet.

- Det giver mig mere lyst til at fortsætte og tage en uddannelse som SOSU og i fremtiden måske som socialrådgiver, siger Emmanuel Monsale til TV2 ØSTJYLLAND.

Så både plejecentret og de ansatte får meget ud af samarbejdet.

- Det er en win-win, siger Helle Dreisig.

Kollektivhuset har hjulpet mennesker fra jobcentret til job i fem år.