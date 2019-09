Chauffører genoptager arbejdet efter strejke

Virksomheden HB-Cares chauffører genoptager arbejdet efter en arbejdsnedlæggelse, der har stået på siden onsdag eftermiddag.

Det oplyser Tim Normann, der er direktør for HB-Care, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Udfaldet blev i dag, at der er tale om en ulovlig arbejdnedlæggelse, og derfor bliver chaufførerne nu informeret om, at de skal møde på arbejde i morgen, siger Tim Normann til TV2 ØSTJYLLAND.

Årsagen til strejken skal blandt andet findes i en mail fra ledelsen, hvori det fremgår, at en række chauffører i Aarhus-området fra mandag d. 16. skal parkere deres busser i virksomhedens værksted i Lystrup.

Jeg synes, det er usmageligt, at børnene er gjort til gidsler. Gitta Catalina Møller, talsmand for forældrene på Stensagerskolen.

Ifølge direktøren er strejken formentlig en kulmination af nogle lokalaftaleforhandlinger, hvor ledelse og chauffører ikke er nået til enighed.

Chauffører er uenige

Men det er chaufførerne uenige i. De mener nemlig, at det er årelange frustrationer og bekymringer for de borgere, Aarhus Kommune har hyret HB-Care til at transportere, og at de ikke kan forsvare de forhold, deres ledelse skaber for udsatte borgere.

- Nu er vi der, hvor firmaet ansætter nye folk efter en enkelt telefonsamtale. Der er også blevet ansat mennesker, som ikke forstår dansk. Begrundelsen fra ledelsen er, at vi mangler chauffører, men at udvise så lidt omtanke for det arbejde, der skal udføres, er uforsvarligt, siger en repræsentant fra chaufførgruppen i en pressemeddelelse.

Men de er kommet frem til en løsning:

- Vi har blandt andet tilbudt en løsning, hvor vi ikke længere får løn til og fra vores hjemadresser, men derimod fra garagen, mens vi dog fortsat har busserne med hjem. På den måde sparer vi nogle lønkroner, da vi jo godt kan se, at de er bedre brugt på de udsatte borgere, skriver Villy Andersen i en pressemeddelelse.

Børnene blev stadig hentet

Strejken berørte alene på Stensagerskolen i Aarhus omkring 230 børn med forskellige handicap, som ikke blev hentet af de chauffører, de er vant til, når de bliver hentet fra skoler og klubber.

Der er omkring 50 HB-Care-busser i Region Aarhus. Busserne kører typisk med 5-6 børn. Foto: HB-Care

Strejken betød dog ikke, at de børn, der normalt hentes af chauffører fra HB-Care, ikke blev hentet.

- Vi er tæt dialog med Aarhus Kommune, og vi får store taxaer fra både Østjylland og Fyn til at hente i dag, og kommunen har også benyttet nogle af deres andre leverandører. Vi har lavet en nødplan, og den vil også gælde i morgen, hvis det bliver nødvendigt, siger Tim Normann i går.

Talsmand tager afstand

Talsmand for forældrene på Stensagerskolen, Gitta Catalina Møller, tager afstand fra strejken.

- Jeg synes, det er usmageligt, at børnene er gjort til gidsler. De har kørt dem i skole, og så har de nedlagt arbejdet. Her er altså tale om sårbare børn, der har det svært, når verden ikke ser ud, som den gjorde i går, sagde hun i går.

Direktøren understreger, at han har en forhåbning om, at medarbejderne møder op i morgen, men han fortæller, at de fortsat har et nødberedskab klar, hvis alle ikke møder op.