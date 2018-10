Blod i afføringen fik 43-årig til at reagere - og det reddede hendes liv

Forestil dig, at du har været på toilettet og opdager lidt blod nede i afføringen. I ugerne efter ser du blod igen et par gange. Ikke ret meget og ikke hver dag, men bare lidt blod indimellem. Hvad ville du så gøre?

Præcis den situation stod Elisabeth Due Andersen fra Silkeborg i sidste år. Hun var 43 år og følte sig sund og rask.

- Der var lidt frisk blod i min afføring. Jeg slog det hen i starten og tænkte, at det nok bare var en rift. Så jeg gik i to til tre uger, før jeg tog mig sammen til at reagere, fortæller hun.

I ugerne efter var hun ekstra opmærksom, når hun var på toilettet.

- Der var en anelse blod, men jeg var i tvivl. Det var ikke noget voldsomt, og jeg vil tro, at man sagtens kunne overse det symptom, erkender Elisabeth Due Andersen.

Alligevel kunne hun ikke helt glemme det. Blodet i afføringen blev ved med at rumstere i hendes tanker.

- Jeg reagerede på det, fordi jeg i min underbevidsthed godt vidste, at det kunne være noget farligt.

Hun ringede til lægen, som tog det meget alvorligt og gav hende en tid hurtigt. Efter 20 minutters undersøgelse hos den praktiserende læge blev kræftpakken aktiveret. Elisabeth blev sendt videre til en kikkertundersøgelse. Undersøgelsen viste, at hun havde en kræftsvulst i tyktarmen.

- Jeg havde en fornemmelse af, at det bare var en rutinekontrol, og at der ikke var noget alvorligt galt, så jeg blev totalt chokeret over, at det viste sig at være kræft, fortæller hun.

Elisabeths historie hører til blandt de mere sjældne. Faktisk er det kun cirka to procent af patienterne med tyktarmskræft, der er under 45 år.

Syv symptomer på kræft

Blod i afføringen er et af de syv kendte symptomer på kræft. Hvis man ser blod i toiletkummen, så skal det tages alvorligt, advarer Janne Bigaard, der er overlæge hos Kræftens Bekæmpelse. Hun har tidligere arbejdet som speciallæge i mave- og tarmkirurgi på blandt andet Hvidovre Hospital.

- Det er en rigtig god idé at gå til lægen, hvis man er i tvivl, om det er en rift eller kræft. Fordi det kræver, at en læge stiller flere spørgsmål for at finde ud af, om det kunne være kræft, siger hun.

Rift eller kræft

Det er svært selv at afgøre, om blodet bare skyldes en rift ved endetarmen. Derfor skal man ikke vente for længe, siger Janne Bigaard.

- Man skal reagere ret hurtigt, hvis der er blod i afføringen. Det er fint at vente to uger, som Elisabeth gjorde og se, om blodet kommer flere gange. Men så er det også tid til at komme til lægen, opfordrer Janne Bigaard.

Hæmorider, rift eller kræft. Der kan være mange forklaringer på blod i afføringen. Det vigtigste er, at man ikke ignorerer det, siger overlægen.

- En rift gør tit ondt. Så ud over, at der er blod, så har man ofte ondt eller kløe efter toiletbesøget. Det er sjældent, at en kræftknude vil gøre ondt – med mindre den sidder meget tæt på endetarmsåbningen. Men det kan lægen undersøge, tilføjer Janne Bigaard.

Der ramler min verden

Elisabeth Due Andersen husker tydeligt den dag sidste år, hvor kræftsvulsten blev opdaget i tyktarmen.

- Der ramler min verden fuldstændig. Det er tankerne om, hvordan skal jeg fortælle det her til mine børn? Dør jeg af det her? Skal jeg igennem et kemoforløb? Alle de der ting, som vælter ned over en, fortæller hun.

Heldigvis gik det godt. Hun blev opereret, og lægerne fjernede en tredjedel af Elisabeths tyktarm.

- Ved at jeg reagerede så hurtigt på symptomet, så viste det sig, at min kræft ikke havde spredt sig til andre dele af kroppen. Det betyder også, at jeg undgik at få kemobehandling og strålebehandling, fortæller Elisabeth Due Andersen.

I dag er hun lykkelig for, at hun trodsede sin tvivl.

- Folk har efterfølgende spurgt mig om, hvor meget blødning der var i kummen, og så meget blod var der faktisk ikke. Jeg var i tvivl undervejs, men der var alligevel en sjette sans, der sad i baghovedet og fortalte mig, at jeg skulle reagere, siger hun.

Elisabets verden ramlede fuldstændig den dag sidste år, hvor kræftsvulsten blev opdaget i tyktarmen. Foto: Privat

Risikoen stiger med alderen

Elisabeths historie hører til blandt de mere sjældne. Faktisk er det kun cirka to procent af patienterne med tyktarmskræft, der er under 45 år. Risikoen stiger med alderen, fortæller overlæge Janne Bigaard fra Kræftens Bekæmpelse. Alligevel appellerer hun til, at symptomerne får alarmklokkerne til at ringe.

- Blod i afføringen er et klart symptom, så man skal tale med sin læge uanset alder. Hvis man er forholdsvis ung, så er det mest sandsynlige, at årsagen vil være fredsommelig såsom hæmorider eller en rift. Men den slags kan også kræve behandling, siger Janne Bigaard.

Rødt eller mørkt blod

Der er forskel på det blod, man risikerer at se efter et toiletbesøg. Hvis blodet er helt rødt, så tyder det på, at der sker noget nederst i tarmen. Det kan være en rift eller hæmorider – men principielt kan det også være en svulst tæt ved endetarmsåbningen.

Hvis blodet er mørkere, så tyder det på problemer længere oppe i tarmen. Det kunne være en svulst, der begynder at bløde, når der kommer afføring forbi. Så bliver blodet mørkt, inden det kommer ud.

Uanset hvad man ser i toilettet, så lyder den klare melding fra Janne Bigaard.

- Der skal simpelthen ikke være blod i afføringen.

Godt 3200 danskere får årligt konstateret tyktarmskræft. Cirka lige mange mænd og kvinder får diagnosen, der er mest hyppig blandt danskere over 50 år.