19-årig overfaldet mens han ventede på letbanetog

Politiet efterlyser vidner, efter at en 19-årig mand natten til torsdag blev udsat for en ualmindeligt groft overfald i Aarhus Midtby.

Den 19-årige ventede kl. 00.15 på et letbanetog ved kulturhuset Dokk1, da en forbipasserende bil pludseligt holdt ind til siden.

Fem unge mænd steg derefter ud af bilen og løb hen imod ham. Den 19-årige blev bange og løb væk, men blev indhentet foran spillestedet Kupé tæt på Mindet. Det oplyser Østjyllands Politi i sin døgnrapport.

Efter at have indhentet den 19-årige råbte mændene, at han skulle give dem sine ting og penge. Da han fortalte, at han ikke havde nogen kontanter, begyndte gruppen at slå ham gentagne gange. Derefter stak de af fra stedet.

Den 19-årige ventede kl. 00.15 på et letbanetog ved Dokk1, da gerningsmændene holdt ind til siden. Foto: Google Maps

Den 19-årige anmeldte kort efter røveriforsøget til politiet. Han havde en del skrammer og knubs, da patruljen nåede frem.

Østjyllands Politi hører gerne fra vidner, der har set overfaldet i Aarhus. Politiet kan kontaktes på tlf. 114.

Signalementet af gerningsmændene kan ses nedenfor.