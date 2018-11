18-årig anholdt og sigtet for at have stiftet brand

Tirsdag aften blev en 18-årig mand anholdt og sigtet for bevist at have stiftet en brand på Rougsøvej i Ørsted. Branden skete natten til tirsdag i en etageejendom.

Ved branden reddede fire personer sig ud af ejendommen. Der var sket store skader på bygningen, og beboerne er genhuset. De foreløbige undersøgelser tyder på, at branden er opstået på et repos på første sal.

- Vi får nogle oplysninger på sporet af denne 18-årige mand. Ud fra nogle forklaringer og efterforskninger, så bliver han anholdt, siger Jakob Christiansen.

Den 18-årige mand er fra lokalområdet, men om han bor i ejendommen eller har forbindelse til nogle af beboerne i ejendommen vil politiet ikke oplyse.

Foto: Google Maps

Den 18-årige skal i et grundlovsforhør onsdag eftermiddag, hvor retten tager stilling til, hvorvidt han skal varetægtsfængsles.

I går, tirsdag, kunne Østjyllands Politi fortælle, at de havde anholdt en kvinde og en mand i forbindelse med branden. Men disse to personer blev løsladt efter et forhør. Om de stadig er sigtet vil politiet ikke oplyse på nuværende tidspunkt.