Vild biljagt: Skæv mand uden kørekort flygtede fra politiet

Det fik politibilen dog stoppet ved at dreje ind foran bilen. Politibetjentene gik derefter hen for at anholde manden, men han nægtede at stige ud af bilen. Det viste sig, at manden hverken havde haft sikkerhedssele på eller havde et gyldigt kørekort.

Det lykkedes dog de to politibetjente at få manden ud af bilen og lagt ham i håndjern. De undersøgte derefter hans bil, hvor der lå en halvrøget joint.