Kvinde sigtes for drabsforsøg på ældre familiemedlem

Østjyllands Politi fremstiller i dag, tirsdag, en 52-årig kvinde i grundlovsforhør i Retten i Randers.

Hun sigtes for forsøg på manddrab ved mandag aften at have forsøgt at stikke et 79-årigt mandligt familiemedlem i halsen med en kniv i en lejlighed i det centrale Randers.

- Manden bliver strejfet med kniven og kommer ikke alvorligt til skade. Han får dog en mindre flænge på halsen, siger kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi, Jakob Christiansen.