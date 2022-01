Butik bliver gang på gang taget i den samme kriminalitet

I oktober 2020 blev en dengang 41-årig ansat i butikken og en 26-årig kollega også fundet i besiddelse af hash, og sammen med den dengang 29-årige ejer sigtet for salg af narko.

- Og jeg kan bekræfte, at det ikke bare er anden gang, at vi er forbi den butik. Vi har været der flere gange, hvor vi har kunnet konstatere, at der er medarbejdere på stedet, der har hash på sig, og vi har sigtet flere personer i løbet af det seneste år, siger Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver i Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

Ingen straf til forretningen

Man får som person typisk en straf, når man bliver taget af politiet i besiddelse af narko, men ifølge Østjyllands Politi får det umiddelbart ikke konsekvenser for selve forretningen, at de ansatte gang på gang overtræder loven om euforiserende stoffer.

- Men vi kommer løbende til at vende tilbage til den her butik i fremtiden, siger politiets kommunikationsrådgiver, Jakob Christiansen.

Denne gang endte ejeren dog alligevel med at blive indblandet, da betjentene efter at have fundet hashen, også fandt et kanonslag, som den 42-årige ekspedient afviste at kende noget til.