Populær vinbutik drejer nøglen om

Fremtiden endnu uvis

Hvad der nu skal ske med butikken på Jægergårdsgade, er endnu uvist. Men for nu understreger kuratoren, at der fokuseres på at få leveret alle de varer, der er ordre på. Og så håber han på, at han fra næste uge ved, om butikken fortsat vil fungere som vinhandel eller om et nyt koncept skal til.

- Hvis der kommer nogle, der allerede har et vinkoncept, fortsætter Smagførst nok ikke. Men kommer der nogle, der ikke allerede har et koncept, og som synes, at vinhandel kunne være sjovt, vil det være oplagt at fortsætte med Smagførst.

- Vi håber også på, at de ansatte i så fald kan få lov at blive.