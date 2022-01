Politiet må snart gemme alles nummerplade-info i to måneder

For fremtiden vil politiet få lov til at gemme oplysninger om helt almindelige bilisters færden, fanget via det automatiske nummerplade-genkendelsessystem, dobbelt så længe som hidtil.

Det skriver mediet Version2, der har fanget ændringen i et udkast til den bekendtgørelse, der vil gøre det muligt. Ifølge Justitsministeriet forventes den at træde i kraft 1. februar.

- Som udgangspunkt skal man ikke gemme data om borgeren, medmindre det tjener et konkret formål. Det ligger som et grundprincip i retten til privatliv og databeskyttelse.