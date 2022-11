Vil forkorte udskældt forløb: - Vi skal blive dygtigere

Da ressourceforløb blev indført på de danske jobcentre i 2013, fastsatte man en grænse på fem års varighed ad gangen. Det blev i januar 2022 nedjusteret til tre år, og nu vil Anders Winnerskjold (S) sætte en vejledende grænse på to år i Aarhus Kommune.

Betyder det, at I internt vil lave en konkret regel om, at ressourceforløb ikke må vare mere end to år?

- Så langt er vi ikke endnu. Det er et udtryk for en ambition, og så må vi se, hvordan vi gør i praksis. Der må gerne være noget fleksibilitet. Målet er at få håndteret det hurtigere med de menneskelige og økonomiske fordele, der er i det, siger Anders Winnerskjold (S).

Færre udgifter og medarbejdere

Forslaget er en del af en større plan på beskæftigelsesområdet, hvor man blandt andet vil skære ned på antallet af job- og virksomhedskonsulenter. Her forventer man en besparelse på 15 millioner kroner i 2024, hvis 24 medarbejdere forlader deres nuværende stilling.