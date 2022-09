Minister kræver tempo i sagsbehandling

Allerede inden samrådet havde Peter Hummelgaard erklæret, at han mener, der skal ændres noget.

Det gentog han på samrådet torsdag, og han nævner en mulighed for at give "en bred afklaringsret" til borgere. Det skal blandt andet give mulighed for, at man kan komme hurtigere gennem systemet og ikke vente adskillige, som Rasmus Dalgaard og mange andre oplevet.

- Den vil kunne gøre det lettere for mange at få enten førtidspension eller fleksjob, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Vil det ske igen?

Om det hjælper på de store problemer for borgere på jobcentrene med lille eller ikke-eksisterende arbejdsevne, tvivler Victoria Velasquez på.

- Det er selvfølgelig godt, at folk bliver afklaret hurtigere. Men hvad sker der så, når man kommer til det, man skal afklares til?

- Vil vi så stadig se nogen, som er for syge til at have et arbejde, men som ikke bliver afklaret til at få en førtidspension eller fleksjob? spørger hun.

Maj Thorsen, der har været advokat for Rasmus Dalgaard i hans sag med jobcentret, er heller ikke sikker på, at der kan sættes en stopper for de ulykkelige sager.

- Der er ingen tvivl om, at Peter Hummelgaard er interesseret i at lave noget om. Men hvordan får han resten med? spørger hun tvivlende.

Rasmus Dalgaards sag sluttede i august, da han efter flere års kamp endelig fik tilkendt førtidspension, og en enorm vægt dermed blev løftet fra hans skuldre.