Jobcenter så stort på ekspert: Nu bliver Helle alligevel førtidspensionist

På bordet foran kommunens specialister, lå der nemlig en udtalelse fra en specialpsykolog, der vurderede, at yderligere afklaring med 99,9 procents sandsynlighed ville mislykkes.

- Det ville være en brandgod idé, hvis man lytter lidt mere til eksperterne, siger Helle Thygesen.

Hun bakkes op af sin mand, Klaus Thygesen.

- Så var der ikke så mange problemer med jobcentrene. Det kunne i udgangspunktet være et fint system, siger han.

Begge håber de på, at førtidspensionen kan give Helle Thygesen så meget ro, at hverdagen kommer til at hænge bedre sammen for familien, der også inkluderer to børn.