Vejprojekter må laves i 'myldretiden' – kan give flere afspærringer

Normalt bliver større vej- og andre byggeprojekter gennemført i weekenden og om natten. Til stor gene for blandt andre naboerne.

Det skulle meget gerne kunne undgås i det næste stykke tid.

Under coronakrisen er der opstået en særlig situation i og med, at der ikke længere er myldretid. Aarhus Kommune

Aarhus Kommune har nemlig som følge af den nuværende situation med COVID-19 besluttet, at entreprenører kan få tilladelse til også at arbejde, når trafikken normalt er tættest.

- Under coronakrisen er der opstået en særlig situation i og med, at der ikke længere er myldretid. Teknik og Miljø har derfor besluttet at opfordre entreprenører til – om muligt – lige nu at få gennemført større anlægsarbejder på og langs de større vejstrækninger, som de alligevel har planer om at lave, lyder det fra kommunen i en pressemeddelelse.

Det kan betyde, at flere veje end normalt bliver spærret af – også på tidspunkter hvor de ikke plejer at være det.

Læs også Politiet i opråb: Tryk ikke ekstra på speederen på de tomme veje

Kan arbejde, når de vil

Normalt er der i en storby som Aarhus nogle regler, der skal følges, så store maskiner ikke spærrer vejene i myldretiden.

Sædvanligvis er der spærretid for anlægsarbejder på og langs de vigtigste veje mellem kl. 6 og 9 om morgenen og 14 og 18 om eftermiddagen, hvis arbejderne forstyrrer trafikken.

vi håber, at det vil virke som en gulerod, at de kan lave arbejdet, når de vil. Selvfølgelig med måde, men vi vil være meget fleksible. Thomas Langeland, konsulent, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune

Nu opfordrer Aarhus Kommune så i stedet til, at der netop skal arbejdes i disse tidsrum.

- Vi kan ikke tvinge nogen til at fremrykke projekter og gå i gang lige nu. Men vi håber, at det vil virke som en gulerod, at de kan lave arbejdet, når de vil. Selvfølgelig med måde, men vi vil være meget fleksible, siger konsulent i Teknik og Miljø, Thomas Langeland.

Aktuelt er der en spærring på Aldersrovej, hvor der kun er trafik i den ene retning. Der vil givetvis komme flere afspærringer i den kommende tid. Foto: Aarhus Kommune