Politiet i opråb: Tryk ikke ekstra på speederen på de tomme veje

Skoler, restauranter, butikker og meget andet er i disse dage lukket ned, og det betyder også, at der er færre grunde til at sætte sig ud i bilen og køre en tur.

Den situation får nogle af de få bilister, der alligevel bevæger sig ud i trafikken, til at trykke ekstra hårdt på speederen. Det oplever Østjyllands Politi, der onsdag udførte flere fartkontroller.

- Vi vil gerne sende et signal om, at selvom der er ekstra plads på vejene, så skal man stadig overholde færdselsloven, siger Janni Lundager, kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi, til TV2 ØSTJYLLAND.

En af fartkontrollerne fandt sted onsdag aften på Århusvej i Følle ved Rønde, hvor man højst må køre 60 kilometer i timen, og her var der i dén grad grund til at holde et vågent øje med færdslen.

På knap tre timer blev 21 bilister taget i at køre for stærkt. Seks fik et klip i kørekortet.

To bilister måtte sågar vinke farvel til kørekortet efter at have kørt henholdsvis 108 og 162 kilometer i timen på strækningen.

- Det er jo helt vildt, at man kører over 100 kilometer i timen mere, end man må. Det kan være sindssygt farligt, hvis man pludselig mister herredømmet over bilen, eller hvis der kommer en anden bil kørende, som man ikke havde forudset. Og derfor fører det også til en ubetinget frakendelse af kørekortet, siger Janni Lundager.

Også på Nordjyske Motorvej blev en hel del bilister målt til at køre for stærkt onsdag aften - nærmere bestemt 49 bilister. Højdespringeren var en bilist, der kørte 202 kilometer i timen, hvor man måtte køre 110 kilometer i timen.

Østjyllands Politi fortsætter med at lave fartkontroller i samme omfang som normalt, men understreger altså, at færdselsreglerne stadig skal overholdes, selvom vi befinder os i en usædvanlig tid med mindre trafik end normalt.