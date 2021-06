Vanvittig biljagt: Mand flygtede i 43 km - bankede ind i lygtepæl

Det førte til, at manden mistede kontrollen over bilen og kørte ind i en lygtepæl.

Det viste sig, at føreren af bilen er en 27-årig mand, der blev anholdt på stedet. Han havde allerede fået frakendt sit kørekort, hvilket koster en sigtelse i sig selv. Han er også sigtet for spiritus- og narkokørsel og vil formentlig kunne se frem til et utal af andre sigtelser for sin kørsel natten til fredag.

Bilen, han kørte i, tilhører en 48-årig kvinde, men er nu beslaglagt, da det vurderes, at den 27-årige flere gange under flugten kørte mere end dobbelt så hurtigt som det tilladte. Hun kan dermed ende med at miste bilen helt.