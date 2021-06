Kommune til kamp mod cigaretskod: Unge laver askebægre med pointsystem

Pointsystem skal motivere

Deres bud er et stort askebæger, som er indrettet med et pointsystem. Det skal gøre det mere attraktivt at gøre en indsat for at skille sig af med sit cigaretskod på en hensigtsmæssig måde.

- Vi har valgt at lave det stort, fordi der er rigtig mange unge, der vælger ikke at gå halvanden meter for at kaste det i en skraldespand. Så vi har valgt at lave det stort og placere det foran dem, siger Tobias Richard Mathisen, der er lærling ved FGU, til TV2 ØSTJYLLAND.