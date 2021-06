Ingen sigtelser efter første aften med skærpede regler for soundbokse

- Vi vil være til stede begge steder, og vi vil fortsætte med at prioritere den forebyggende dialog, siger Klaus Arboe Rasmussen.

Strammere regler end først antaget

Allerede i sidste uge meldte kommunen ud, at man var ved at lave støjregler i de to parker i samarbejde med Østjyllands Politi.

Her var meldingen dog, at anlæggene skulle slukkes senest kl. 20.00 på hverdage samt søn- og helligdage, men at man om fredagen og lørdagen kunne holde anlæggene varme til klokken 22.00.

Nu er det i stedet endt med, at musikken skal slukkes klokken 20.00 alle dage.