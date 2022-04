Utrygheden på vej tilbage: - Det kræver handling nu og her

Ifølge Rene Raffo viser analyser af kriminaliteten dog, at der ikke som sådan er et egentligt problem på Aarhus Ø. Han er dog helt klar over - og anerkender - at der kan foregå ting, som kan virke utryghedsskabende på nogle mennesker.

- Jeg tror meget af det handler om oplevet utryghed. Erfaringen er, at mange unge mennesker ser det som et populært sted at samles. Stedet henvender sig meget til unge, og så er det typisk også et sted, man kører til, forklarer han og slår igen fast, at hvis man oplever utryghed, så skal man kontakte politiet, så det kan reagere på det.

"Hva' så, bedstefar?"

Knud Ditlev Molbæk tegner et billede af, at det særligt er nogle unge, som skaber utrygheden. Han har selv forsøgt at konfrontere dem.