Nye tryghedsvagter kommer tidligst til næste år

Forsøgsordningen skulle give landets kommuner mulighed for blandt andet at indsætte tryghedsvagter til at opretholde ro og orden i byerne.

Det bliver nu tidligst muligt fra sommeren 2023.

Aftalt i 2020

Borgmester i Gentofte Kommune Michael Fenger (K) ærgrer sig.

- Jeg er meget skuffet og uforstående. Det er jo en forsøgsordning, og hvis vi ikke som samfund prøver nogle ting af, lærer vi ikke noget. Jeg har svært ved at forstå, hvad det er, man er bange for på Christiansborg, siger Michael Fenger til Jyllands-Posten.

Forsøgsordningen er en del af politiaftalen fra 2020.

Flere kommuner har oplevet problemer med støjende unge, der holder fester på gaden og i parker. Vanvidskørsel i byerne har også været en bekymring.

Der var derfor et ønske om at indsætte private vagtværn eller tryghedsvagter, der kunne supplere politiets arbejde.