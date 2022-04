Sundheden halter efter i udkantsby: Nu bliver der gjort noget ved det

Én af dem, der kommer til at få glæde af det nye sundhedshus er Karen Magrethe Lassen, der lider af Schlerose. Indtil videre har det været svært for hende og hendes mand Preben Laursen at komme til den træning, hun har brug for, fordi de bor langt væk fra de regionale sundhedstilbud.

- I øjeblikket, når der er træning, så kører vi til Hadsund, og det ville være nemmere bare at skulle herop, siger Preben Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.

Men forhåbentligt bliver det nemmere nu, hvor sundhedstilbuddene er indenfor gåafstand.

- Det bliver lettere at gå til noget. Så kan jeg slippe for at blive så træt af at skulle fragte mig selv det ene og det andet sted hen hele tiden, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.