Landsby speed-dater: Ægtepar aner ikke, hvem de laver mad til

Sammen med sin mand skal hun være gæst, og de skal dermed hjem til fremmede mennesker og spise forret og hovedret.

- Vi er med for at lære nogle nye mennesker at kende og for at engagere os i det bysamfund, vi er kommet ud i. Sammenholdet herude er også en af grundene til, at vi flyttede herud. Så det vil vi selvfølgelig gerne være en del af.

At styrke sammenholdet i byen er netop et af formålene med dagens arrangement - som de kalder Running Dinner. Det fortæller arrangøren.

- Vi hilser normalt på folk nede i Brugsen, men man kommer til at hilse på endnu flere, når man har været med i aften, for så har man lært endnu flere mennesker at kende. Så det giver virkelig en sammenrystning af byen, siger Søren Berg Glasius.

Det er tredje gang, de afholder Running Dinner, og der er kommet flere deltagere til hver gang.