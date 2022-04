Ny genbrugsstation er selv genbrugt

Udover at brugerne af genbrugspladsen kan aflevere alt det, de normalt kan på andre stationer, så er der også mulighed for, at give, tage og bytte sig til byggematerialer.

Der kan man i øjeblikket finde både teglsten, isolering, brædder og meget andet, der kan bruges til byggeprojekter. Og allerede fra lørdag morgen var de første interesserede forbi og tog nogle ting, fortæller Lene van der Raad.

Der er også en såkaldt byttebox, hvor mindre brugsgenstande kan afleveres og hentes, hvis det stadig kan gøre nytte.