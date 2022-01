Vil sætte en stopper for larm og hærværk

Udfordring at rekruttere medarbejdere

Smadrede glasflasker, larm og hærværk i de sene aften- og nattetimer er ikke de bedste salgsargumenter, når Palle Andersen leder efter nye medarbejdere til at varetage opgaven med at etablere et beredskab.

- Det er vanskeligt at finde medarbejdere, der gider at arbejde hver fredag og lørdag. Det er en svær opgave at løse. Særligt i sommermånederne, hvor mange jo gerne vil holde ferie med deres familier, siger Palle Andersen.