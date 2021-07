Aarhus Ø: Flyder med kondomer og mundbind

- Jeg stod og kiggede lidt på de unge gutter, som stod på wakeboard. Så kigger jeg ned i vandet og tænker bare: Hold da op, det ser godt nok ulækkert ud.

Sådan lyder det fra Tonny Møldrup, der tirsdag var ude at gå en tur ved Aarhus Øs havnebassin.

Mundbind og kondomer

Her stod han og iagttog en gruppe unge, som stod på wakeboard, hvorefter hans blik panorerer ned. Og så får den tidligere tilsynsførende hos Fødevarestyrelsen et chok. Han har tidligere stået for at uddele smileyer til cafeer og restauranter. Og han er ikke i tvivl om hvilken smiley havnebassinet skal have - en med mundvigene nedad.

- Der lå kondomer, mundbind og alt muligt andet skrald. Meget af det var umuligt at identificere, siger Tonny Møldrup til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har sendt et par billeder til redaktionen som dokumentation for svineriet. Spørgsmålet er så, om man skal være bekymret for at hoppe i baljen ved Aarhus Ø? Er det sundhedsskadeligt at svømme ind i et mundbind eller et præservativ?