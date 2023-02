Ulovlig hashfarm afsløret

En 35-årig mand måtte onsdag se en potentielt god forretning forsvinde med politiet.

Af årsager, som Østjyllands Politi ikke ønsker at uddybe, var politiet blevet bekendt med, at der på en adresse i Sabro blev dyrket hashplanter i et omfang, som politiet vurderer ikke er lovligt.

På stedet var der installeret et automatisk gødningssystem samt blæsere og lamper, og det hele fik strøm fra forbindelser, der var kørt uden om elmåleren.

Netop den manøvre er set gentagne gange, hvor politiet har fundet skunklaboratorier, da produktionen typisk er ganske energikrævende, hvilket kan give et mistænkeligt højt forbrug.

Alt i alt beslaglagde politiet hashplanter, som ordensmagten vurderer svarer til nogle kilo hash efter forarbejdning.

Det er en så stor mængde, at selv om der ikke ligefrem blev reklameret med salg på ejendommen, vurderer politiet, at det er produceret med en så god forretning for øje, at det bliver ulovligt efter straffelovens paragraf 191.