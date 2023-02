Anklager: Derfor bør sosu-hjælper dømmes for drab og drabsforsøg

I løbet af 2,5 time har han gjort rede for, hvorfor han mener, at den 60-årige sosu-hjælper fra Plejecenter Tirsdalen bør findes skyldig i at have slået en plejehjemsbeboer ihjel og at have forsøgt at dræbe tre andre ad flere omgange.

Der er huller i puslespillet i plejehjemssagen. Det anerkender specialanklager Jesper Rubow fra Anklagemyndigheden. Men han mener bestemt, at der er brikker nok til at kunne se, hvad puslespillet forestiller.

Hullerne i puslespillet består for eksempel af, at ingen har set den tiltalte give beboerne de piller, de er blevet forgiftet med, og at der heller ikke findes videoovervågning, der viser det.

Har 15 argumenter

Anklageren har i alt 15 argumenter for, at det er den tiltalte, der har givet beboerne medicinen.

Blandt andet har hun som den eneste sundhedsfaglige ansatte på Plejecenter Tirsdalen været på vagt forud for samtlige indlæggelser. Det kan ses i vagtplanen fra stedet.

Han nævner for eksempel også, at hun har været i medicinrummet et usædvanligt højt antal gange, at man ved ransagninger af hendes private bopæl har fundet to ud af de tre typer medicin, beboerne er blevet forgiftet med, og at hun på sin egen computer har søgt på den tredje type medicin.

Vel at mærke på et tidspunkt, hvor ingen, udover gerningsmanden, kunne vide, at det var lige præcis det præparat, beboerne havde fået.