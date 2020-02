Uhyggeligt tricktyveri: Taget på sengen af 'DONG-medarbejder'

Tricktyven påstod at arbejde for DONG, der i dag hedder Ørsted. Claus Fisker / Ritzau Scanpix

Forestil dig, at du ligger og tager en morfar i din egen seng, og at du pludseligt bliver vækket ved, at en fremmed mand sætter sig på din seng.

Det oplevede en 61-årig mand fra Tranbjerg ved Aarhus onsdag.

- Døren havde været ulåst, fordi der senere på dagen skulle have været en hjemmehjælper forbi, siger Jacob Christiansen, som er kommunikationsrådgiver ved Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

Den fremmede mand påstod, at han kom fra energiselskabet DONG (der i dag hedder Ørsted), og at han var der for at se på noget med varmen i lejligheden.

- Vi ser desværre engang imellem, at ældre eller svage medborgere udnyttes, ved at nogen udgiver sig for at være fra en eller anden myndighed eller autoritet, og at de på den måde tvinger sig adgang til deres hjem, siger Jacob Christiansen.

Da den 61-årige bad om at se noget legitimation, gik den fremmede mand igen.

- Vi opfordrer altid til, at hvis man får uanmeldt besøg af nogen, der påstår at være fra en myndighed, et firma eller anden autoritet, så skal man bede vedkommende om ID og eventuelt lave et kontrolopkald, siger Jadcob Christiansen.

Selvom den 61-årige bad om legitimation, så var det desværre for sent, da den fremmede allerede havde stålet mandens pung.