Udsat kvinde frygter, at stalking fortsætter: - Det virker udsigtsløst

I løbet af de seneste fire år har manden skrevet tusindvis af beskeder og kommentarer på mail, sms og Facebook samt ringet til ekskonen og deres to fælles børn via telefon og FaceTime.

- Så er jeg bange for, at møllen begynder forfra. Efter første retssag tror jeg, der gik fire timer, fra han blev løsladt, til han begyndte igen. Jeg nåede nærmest ikke at få beskeden fra advokaten, før han var i gang igen, siger den udsatte kvinde, der ikke ønsker sit navn frem.

Men når dommen falder først i marts, kan det vise sig, at han kan forlade retten som en fri mand, da han kan have udstået sin straf, fordi han har siddet varetægtsfængslet siden september 2022.

Når en 57-årig mand i dag tager plads på anklagebænken Retten i Aarhus, er det fjerde gang, han sidder tiltalt for at bryde tilholdet mod sin ekskone. Denne gang lyder tiltalen også på stalking, som siden januar 2022 har været ulovligt.

Intet tyder på, at de tre fængselsstraffe, han indtil videre er idømt, har haft nogen virkning. Og hvis han er stålsat på at fortsætte, har hun svært ved at se, hvad der skal til, før han stopper.

Udover de knap 700 opslag manden er tiltalt for at have skrevet i den aktuelle sag, er han også tiltalt for at have opsøgt ekskonen på hendes nye adresse, og det er hun bange for vil gentage sig.

Min frygt er, at han dukker op på et tidspunkt, hvis ikke han må skrive og ringe. Min frygt er, at han ikke slipper det, at han bliver ved, og det eskalerer.

Politiker: Speciel og meget vanvittig sag

Gennem den gamle bestemmelse i tilholdsloven kunne stalking straffes med bøde eller op til to års fængsel. Nu skærpes straffen, så det kan give op til tre års fængsel.

At stalking i dag er en del af straffeloven, skyldes blandt andre SF’s retsordfører, Karina Lorentzen, der i årevis kæmpede for netop det i Folketinget.