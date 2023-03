To er nu fængslet for knivoverfald ved Dokk1

En 30-årig mand er fredag blevet varetægtsfængslet i fire uger ved et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus.

Manden er sigtet for grov vold, efter at han i forening med to andre personer har overfaldet en 39-årig mand.

Ved grundlovsforhøret nægtede han sig skyldig, men accepterede alligevel fængslingen.

Offeret blev under overfaldet stukket med en kniv i maven og fik kastet en økse i ryggen under overfaldet, der ifølge sigtelsen fandt sted den 1. marts ved Dokk1 på Hack Kampmanns Plads i Aarhus.

Den 39-årige pådrog sig behandlingskrævende skader ved overfaldet, men var uden for livsfare.

En 26-årig kvinde blev tidligere på ugen varetægtsfængslet i samme sag.

Østjyllands Politi formoder, at der fortsat er yderligere en gerningsmand på fri fod.