Syv heste løb løs ved motorvej

Lørdag formiddag var det ikke biler men heste, der skabte kø på motorvejen syd for Aarhus.

Syv heste var sluppet ud af deres indhegning og løb løs langs E45 i sydgående retning ved afkørslen til Hasselager.

opdatering på hestene: Vi har fået de løse heste fra motorvejen ind på en mark. Vi har også fået kontakt til ejeren, som er på vej til stedet. Der burde ikke være flere forhindringer på motorvejen. #politidk — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) January 18, 2020

Det fortæller Østjyllands Politi til TV2 ØSTJYLLAND.

- De er brudt ud af en indhegning, og så er de blevet opdaget tæt på motorvejen. Så kom vi frem og fik dem jaget op bag en indhegning og ind på en mark igen og ringet efter ejeren, siger vagtchef Jens Rønberg til TV2 ØSTJYLLAND.

- Nogle har måtte vente lidt på motorvejen, men ellers har det ikke har konsekvenser, tilføjer han.

Det kommer ifølge vagtchefen heller ikke til at have konsekvenser for ejeren, at hestene slap ud af indhegningen, selvom det kunne have skabt farlige situationer.

- Hvis det var hver dag eller hver anden dag, så ville det for konsekvenser, men det her er almindelig uheld, siger vagtchefen.

