Stigende priser på materialer presser byggebranchen

Rådmand garanterer cykelsti

Steen Stavnsbo, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, peger på, at de stigende priser er årsagen til, at cykelstien endnu ikke er ført ud i livet.



- De skal kunne regne med, at de får det, som de er blevet lovet, og det får de også. Det, vi taler om her, er tiden på, hvornår vi kan levere. Det er et spørgsmål om økonomi og øget leveringstid på materialer, siger han.