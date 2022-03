I morges blev tusindvis af dagligvarer dyrere – og det kan bare være begyndelsen

Resultatet er, ifølge Per Bank, at Salling Group med prisstigningerne får nogle af sine ekstra omkostninger dækket, men langt fra dem alle.

- Vi tager selv en stor del af den regning, der lander hos os. Det er en ringe trøst for kunderne, for de oplever nogle prisstigninger, men vi skal også have vores ting til at hænge sammen, og det gør de faktisk ikke i øjeblikket, siger Per Bank og fortsætter:

- Derfor lader vi priserne stige en lille smule, som ikke gør andet end at dække en lille del af omkostningerne.

Kan ikke love, at det er slut med prisstigninger

I den nyeste prognose fra Nationalbanken anslås den generelle inflation i Danmark til at lande i omegnen af fem procent i år. Det kan potentielt blive den højeste inflation i Danmark i mere end 25 år.

Derfor forventer Per Bank også, at Salling Group bliver nødt til at hæve priserne mere, end det allerede har været tilfældet.

- Jeg forventer, at vi får prisstigninger fra vores leverandører. Så udover de her cirka fem procents inflation, Danmarks Statistik snakker om, vil jeg tro, at vi kommer til at se yderligere stigninger på omkring fire procent over det kommende år, siger Per Bank.

Hvis omkostningerne derefter falder, kan man forestille sig, at priserne bliver sat ned igen, lyder det fra Sallings direktør.