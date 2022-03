40 års ventetid er ovre – nu får by endelig sin cykelsti

Han er i dag menigt medlem af den lokale borgerforening, men har også i flere år siddet som formand.

Og Kurt Rasmussen husker i hvert fald tydeligt, at cykelstien mange gange har været diskuteret.

Uden den altså før nu er endt med at blive til noget.

- Jeg mener dog ikke, at der er nogen grund til at ærgre sig over, at det har taget så mange år. Nu skal vi bare glæde os over, at den kommer, siger han.

Mange cykelstier i spil

Formanden for teknik- og miljøudvalget i Favrskov Kommune, Søren Gade (S), kan forklare, hvorfor det har taget så mange år at blive enige om at anlægge cykelstien.

Der er nemlig flere ting i spil, når en cykelsti skal vedtages.