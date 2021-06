Socialdemokratiet åbner pengekassen på klem: Millioner på vej til bosteder

Solidarisk finansiering

Socialdemokratiet lægger op til en såkaldt "solidarisk finansiering", hvor pengene skal tages fra budgetterne i de øvrige kommunale myndighedsområder. En løsning, man tidligere har brugt i forbindelse med en ekstrabevilling til socialområdet.

Pengene skal ifølge både SF og Socialdemokratiet blandt andet gå til at ansætte mere fast personale, bruge færre vikarer og ansætte flere medarbejdere til at lette presset på botilbuddene.

- Vi er åbne for en dialog, og vi tror på, at det er realistisk, at vi får sat os ned og bliver enige. Men det er ikke nok, at vi giver et engangsbeløb. Vi skal have diskussionen igen til budgetforhandlingerne, for der er behov for et mere permanent løft til det her område, og derfor slutter det ikke her, siger Anders Winnerskjold.