Skyldig: Vanvidsbilist ødelagde ung betjents liv

Mohamad Tarek Younes kørte over for rødt lys i krydset Åby Ringvej/Silkeborgvej. Her påkørte han betjenten, der var i gang med at lægge en sømmåtte ud for at standse bilisten.

Efterfølgende flygtede han fra stedet. Han blev først pågrebet to døgn senere på en adresse i Brabrand. Siden da har han siddet varetægtsfængslet.

Tidligere har anklager Brian Fogh Sørensen forklaret til TV2 ØSTJYLLAND, at det ikke ville blive en skærpende omstændighed, at Stefan Nymann blev påkørt i tjeneste.

- Vi har ikke vurderet, at han bliver påkørt i sin egenskab af betjent. Det kan ikke bevises, at det er et bevidst, direkte angreb mod politiet, sagde han dengang.

Varig hjerneskade

Påkørslen af Stefan Nymann den 18. juni sidste år sendte betjenten i koma, og han pådrog sig en varig hjerneskade.