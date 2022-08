Skole vil plante en skov - men efter tre år spænder regler stadig ben

Reglerne er skolens mareridt

Skæring Skole ønsker at udnytte den åbne plæne, de har udsigt til lige nu, så man i fremtiden i stedet vil kigge ud på et 5000 kvadratmeter stort areal dækket af skov og beplantning.

- Vi vil gerne plante træer, og vi vil gerne have børn i området til at plante træer hen over en årrække, så vi får noget skov og bidrager, siger skolelederen.

Men der er blevet langt fra tanke til handling – meget længere end skolen havde forestillet sig.

Det er nemlig sådan, at lige præcis det område, skolen har udset sig til skov, ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og det betyder, at skolen ikke kan gøre drømmen til virkelighed.