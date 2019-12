Lars Larsen Group, der er selskabet bag Jysk, skifter direktør.

Hans Henrik Kjølby stopper efter 17 år på posten og bliver erstattet af Jesper Lund, der kommer fra en stilling som partner i revisionshuset PwC.

Det oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

Jesper Lund er det rette valg til at overtage posten, mener Jacob Brunsborg, der i juni overtog posten som bestyrelsesformand for Lars Larsen Group efter sin far, Lars Larsen, der døde i august.

- Jeg har kendt Jesper gennem en årrække, og jeg ser frem til, at han bliver en del af koncernen med ansvar for yderligere at udvikle virksomhederne og formuen i Lars Larsen Group.

- Samtidig bliver Jesper ansvarlig for det fortsatte arbejde med at forenkle strukturen i Lars Larsen Group, som grundet mange år med vækst og udvikling er blevet meget kompliceret, siger Jacob Brunsborg i en pressemeddelelse.

Jesper Lund er ny direktør for Lars Lars Group. Foto: Jysk

Fortsætter som bestyrelsesmedlem

Selv om Hans Henrik Kjølby ikke længere skal være direktør, fortsætter han i Lars Larsen Group som bestyrelsesmedlem.

Desuden vil han være bestyrelsesmedlem i flere selskaber inden for koncernen.

Lars Lars Group ejer ud over Jysk selskaber i samme branche som Sengespecialisten, Bolia og Ilva.

Derudover er der en række virksomheder, som er i andre brancher.

Det gælder blandt andet Garia, der producerer og sælger golfbiler over hele verden, sushikæden Letz Sushi og leasingselskabet Solid Leasing.

Samlet havde Lars Larsen Group sidste år en omsætning på 31,6 milliarder kroner om året.

De 28,3 milliarder kroner stammer fra Jysk, der har 2800 butikker på verdensplan og 23.000 ansatte.