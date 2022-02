Populær badeanstalt udvider for 32 millioner

Med udvidelsen vedtaget kan de nu sætte skub i processen, og derved også gøre plads til flere medlemmer.



De sidste fem år har der været helt fyldt op i vinterbadeklubben, og Bo Kræmer ser derfor også god grund til at udvide.

Ifølge ham har de i øjeblikket 9.500 medlemmer, og har dagligt besøg af i gennemsnit 800 personer. De er dog udfordrede på pladsen, da de i øjeblikket kun har plads til omkring 60-65 personer.

Flertal på trods af bekymring

Til den ekstraordinære generalforsamling svarerede stemmefordeling cirka til, at 60 procent stemte for udvidelsen og at 40 procent stemte imod.

Bo Kræmer, der er formand for bestyrelsen, ser stemmerne imod forslaget som et udtryk for, at det er medlemmer, der bekymrer sig om deres klub.

- Mange bruger det som et sted for terapi, og de kan måske være bekymrede for mere uro. Det tror jeg dog ikke, de skal være bekymrede for, siger Bo Kræmer.