Østjysk ø får royalt besøg: - Vi skal have givet øen en makeover

Sætter Anholt på verdenskortet

Til trods for at der skal knokles lidt ekstra inden det royale besøg, så mener formanden også, at det vil komme øen til gavn i sidste ende.

- Vi bliver jo sat på verdenskortet. Hver gang Anholt bliver nævnt i en positiv sammenhæng, så er vi glade. Måske det kan betyde flere turister i ydersæsonen, siger Karen Konge.

- Nu skal vi have lavet et fornuftigt program til hende, og finde det bedste af Anholt frem. Vi vil gerne bestille godt vejr til hende, og så håber vi, at hun tager hele familien med.